Les coquilles d’huîtres se recyclent en Charente-Maritime. Une 2e vie s’offre en effet à ces déchets qui finissent pourtant bien souvent à la poubelle. Une fois le produit star des fêtes consommé, et particulièrement dans notre département qui possède le premier bassin producteur en Europe, son « emballage » est traditionnellement jeté au rebut. Or, il existe une filière de recyclage à Périgny, près de La Rochelle, qui valorise les coquilles d’huîtres. Le syndicat mixte Cyclad encourage les habitants à déposer leurs coquilles vides dans les déchetteries, comme le souligne Alexandre Boucherie, chargé de mission zéro déchet :

