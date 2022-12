Le trafic des trains perturbé tout ce week-end, alors que débutent demain soir les vacances de Noël. En cause : un mouvement de grève des aiguilleurs de SNCF Réseau qui commence ce soir à 20h et prend fin lundi matin 8h. La compagnie ferroviaire annonce 9 TER sur 10 en circulation en Nouvelle-Aquitaine, ainsi que 9 TGV sur 10, dont 2 sur 3 sur les liaisons Paris-Bordeaux. Le trafic des trains Intercités de jour sera quasi-normal, et normal de nuit.