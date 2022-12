La signature hier après-midi à Saint-Pierre-d’Oléron d’une convention pour favoriser la création de logements sociaux sur l’île. La Communauté de communes, les communes et plusieurs bailleurs sociaux s’engagent pour deux ans afin de soutenir la réalisation de projets sur le territoire.

Les maires des huit communes de l’île d’Oléron et les responsables des bailleurs sociaux et opérateurs de l’accession sociale se sont réunis ce jeudi après-midi pour signer une convention de partenariat pour le soutien à la réalisation de logements sociaux durant la période 2023-2025. Parmi les signataires, outre les élus, il fallait compter sur la Semis, Habitat 17, Immobilière Atlantic aménagement, Noalis, OPH La Rochelle, Habitat de la Vienne, CDC Habitat, Coop Charente-Maritime habitat, la Coopérative vendéenne et Terra Noé. Des bailleurs sociaux engagés qui ont entériné un accord de partenariat visant à accompagner et à favoriser une attractivité durable du territoire, tout en assurant un développement solidaire entre les habitants sur l’ensemble des communes. Cette convention a vocation à formaliser les objectifs de construction de logements sociaux, tant en locatif qu’en accession, définis dans le cadre du Programme Local de l’Habitat. Elle permettra de souligner l’effort et la contribution de chacune des parties et enfin, de définir les conditions et les modalités du soutien apporté par la Communauté de communes de l’île d’Oléron, notamment le respect des prix afin d’éviter des difficultés liées au marché comme la spéculation foncière.