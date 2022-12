A quoi va ressembler l’horizon au large de l’île d’Oléron après l’implantation du futur parc éolien en mer ? C’est ce que propose de découvrir la préfecture de la Charente-Maritime qui vient de publier sur son site internet des photomontages et des études de visibilité pour mieux appréhender le futur paysage, afin d’en évaluer les impacts visuels. On y distingue les éoliennes situées à 39km des côtes oléronaises, 45km de Ré et 53km du phare de Cordouan.