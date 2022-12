Un adolescent de 15 ans entre la vie et la mort après une bagarre à Rochefort. Samedi dernier, un groupe de jeunes a mené une expédition punitive à la salle polyvalente du quartier de la Libération où se déroulait la soirée d’anniversaire d’une jeune fille de 18 ans. Une violente rixe a éclaté sur fond de rivalité amoureuse. Le groupe armé de battes de base-ball, de clés à molette et de bombes lacrymogène s’en est pris à la trentaine d’invités. Deux ont été grièvement blessés. Frappé à la tête, le jeune garçon de 15 ans se trouve désormais dans le coma au CHU de Poitiers. Cinq agresseurs ont été identifiés et interpellés. Deux mineurs ont été remis en liberté. Deux autres ont été placés sous contrôle judiciaire. Et un jeune majeur en situation de récidive a été placé en détention.