Un militant anti-bassine a porté plainte hier à la gendarmerie de Melle, dans les Deux-Sèvres, après avoir été insulté et agressé physiquement chez lui vendredi dernier à Périgné. Deux hommes l’ont roué de coups lui valant 15 jours d’ITT, et l’ont traité, entre autres, « d’enculé d’écolo de merde ». Des termes sans équivoque sur les motivations des auteurs. Une enquête a été ouverte. Soutenue par le collectif Bassines Non Merci dont il est membre, le plaignant estime avoir été victime d’une attaque, suite à la manifestation interdite de Sainte-Soline le 29 octobre dernier contre la construction d’une réserve d’eau destinée à l’irrigation agricole.