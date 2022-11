Scène ouverte du 25/11/2022 avec la compagnie Océan de Meschers-sur-Gironde.

La compagnie Océan s’est installée à Meschers-sur-Gironde en janvier 2021. Son président et directeur artistique est Tugdual Rio et sa secrétaire-trésorière Anne Kessler. L’activité est l’animation d’ateliers théâtre ouverts au plus grand nombre, et le montage d’un spectacle par la troupe amateur. La compagnie est animée par deux comédiens professionnels.

En représentation le samedi 3 décembre à 20h30 et le dimanche 4 décembre à 15h00 à la salle Bleue du CREA de Saint-Georges-de-Didonne.

https://m.facebook.com/La-Compagnie-Oc%C3%A9an-104851905264671/