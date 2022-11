Bonne nouvelle pour Jean-Luc Médaut, cet habitant de Saint-Jean-d’Angély qui a lancé un appel au don sur notre antenne afin de trouver un fauteuil roulant pour son voisin et ami Bruno, 64 ans, qui est atteint d’un cancer généralisé et qui ne peut plus se déplacer de son appartement, situé au 3e étage d’une résidence HLM du quartier du fief Malmer. Son message a été entendu ce matin. Il nous a recontacté pour nous annoncer la bonne nouvelle :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/11/fauteuil-remis.mp3