« Les âmes fortes de l’âge fragile ». C’est le titre d’un documentaire qui sera projeté en avant-première ce soir à 18h45 au cinéma CGR Dragon de La Rochelle, dans le cadre d’une tournée nationale. Une immersion dans un Ehpad qui plonge le spectateur dans le quotidien souvent difficile des résidents, des soignants et des aidants. Un film poignant sur un sujet sensible de la fin de vie, qui a nécessité plus de deux ans de travail et six mois de tournage. Le réalisateur et journaliste Loïck Coriou nous raconte comment est né son projet, en plein scandale Orpéa :

La projection sera suivie d’un débat en présence du réalisateur. C’est gratuit et ouvert à tous sur réservation. Le film sera diffusé au printemps prochain sur une chaîne nationale, probablement du service public.