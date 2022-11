Deux jeunes femmes de 19 et 21 ans ont été grièvement blessées dans un accident survenu samedi matin à Médis, près de Royan. Vers 5h45, leur voiture seule en cause a violemment percuté un arbre, après une perte de contrôle au niveau d’un rond-point sur la RN 150. Les deux blessées, qui ont dû être désincarcérées du véhicule, ont été transportées à l’hôpital, l’une à Saintes et l’autre à Bordeaux. La conductrice, qui en est sortie hier, a été testée positive à l’alcool. Une enquête a été ouverte. La gendarmerie de Saujon est en charge des investigations.