Plus que quelques jours avant la fin de l’enquête publique concernant le projet d’implantation de quatre éoliennes à Saint-Médard-d’Aunis, près de La Rochelle. Projet porté par la société Engie Green, après celui d’Éolise3, qui s’ajoute aux quatre en cours sur l’agglomération rochelaise, soit 25 éoliennes au total. La population a jusqu’à vendredi prochain pour s’exprimer sur le registre numérique en ligne, à la mairie ou directement auprès du commissaire-enquêteur qui tiendra une dernière permanence mercredi de 14h à 18h. L’association Vent debout terres rochelaises, qui milite contre la multiplication des projets sur le territoire, appelle les habitants à s’exprimer contre un phénomène de saturation. On écoute son président Philippe Déracourt :

A noter qu'une pétition en ligne sera remise au préfet et aux élus de la Communauté d'agglomération de La Rochelle.