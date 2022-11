Royan s’équipe de nouveaux bacs à marée. Ils ont été installés sur les cinq plages de la ville. A disposition des usagers, ils doivent permettre de favoriser la préservation de l’environnement.

Depuis plusieurs années, pendant la saison hivernale de novembre à mars, la municipalité a fait le choix de suspendre le nettoyage mécanique des plages pour conserver les dépôts marins. L’accumulation des débris naturels favorise en effet le maintien du sable, et constitue un habitat privilégié pour la biodiversité du littoral. Ce mode de gestion permet aussi de constater que de nombreux déchets d’origine humaine s’échouent encore sur le rivage. Si la commune organise ponctuellement des opérations de nettoyage manuel, il n’est pas possible d’intervenir de manière régulière sur l’ensemble des sites. Les bacs à marée complètent alors cette démarche en permettant à chacun de participer librement à la collecte.

Engagée depuis 2018, la Ville de Royan a décidé pour cette nouvelle saison d’assurer le suivi et la collecte de ses propres bacs. Pour l’occasion, les services municipaux ont été mis à contribution afin de concevoir les collecteurs et d’y apposer une signalétique adaptée.

Pour les usagers, les consignes restent les mêmes. Les bacs à marée ne sont pas des poubelles et ne doivent pas recevoir d’ordures ménagères ou de reste de pique-nique. Peuvent être collectés sur la plage, les plastiques, les flacons, les emballages, le verre ou encore les cordages et les filets. Tous les débris naturels doivent être laissés sur le sable. Un rappel des consignes est installé sur tous les bacs.