Evènement sur HÉLÈNE FM et VOG RADIO le vendredi 18 novembre prochain. L’émission « Chut… on écoute la télé », présentée par Alain Jeanne, propose une projection des derniers épisodes et du prime final de la série « Plus belle la vie » qui s’achève 18 ans après son lancement sur France 3. Ce sera à l’Atlantic ciné de Saintes et au cinéma Apollo de Rochefort, en présence d’une dizaine de comédiens, avec un direct exceptionnel. Du beau monde en perspective pour un évènement unique en France, comme le souligne le producteur et animateur Alain Jeanne :

La séance à Saintes affiche déjà complet. Il reste encore des places pour Rochefort, mais il faut faire vite. Pour réserver, vous pouvez envoyer un mail à soireepblv@yahoo.com. C’est gratuit.