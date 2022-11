Une mesure décidée par la Ville et la Communauté d’agglomération face à la flambée des prix de l’énergie, qui s’inscrit dans une démarche de sobriété énergétique. L’objectif étant de réaliser des économies. Voilà une décision qui devrait satisfaire la gauche locale qui demande depuis longtemps l’arrêt de ce parcours lumineux en raison des dépenses couteuses qu’il génère.

Océana Lumina ne brillera pas de mille feux cet hiver. En cette fin d’année, l’augmentation sans précédent du coût des énergies contraint la Communauté d’agglomération Rochefort océan, comme l’ensemble des collectivités en France, à faire preuve de rigueur. La CARO et la Ville de Rochefort ont conjointement pris des mesures pour accroitre leur sobriété énergétique dans l’ensemble des bâtiments et équipements municipaux et communautaires. Cette récente orientation a pour effet de maîtriser une augmentation inédite des flux de 2 millions d’euros, et permet déjà une économie de 260 000 € sur la facture de 2023. Cette première étape s’accompagne d’autres mesures afin de limiter au maximum les appels d’énergie aux horaires où sont enregistrés les pics de consommation. Il a donc été décidé de ne pas « rallumer » Océana Lumina pendant les prochaines vacances de Noël. Ce parcours lumineux d’1,2 kilomètre, au cœur de l’Arsenal des Mers, requiert une puissance de 70 kW dès la tombée de la nuit. Ce choix permettra ainsi de limiter les appels de puissance aux horaires les plus critiques et les plus coûteux. Cette mesure devrait satisfaire la gauche, et notamment la Nupes, qui avait déjà demandé au maire Hervé Blanché de commencer par arrêter avec les dépenses coûteuses d’Océana lumina, avant de fermer la piscine pendant deux mois cet hiver pour les mêmes raisons d’économies d’énergie.

Notez qu’à titre de comparaison, les illuminations de Noël à Rochefort, qui elles restent maintenues, réclament une puissance de 8,5 kW pour un coût inférieur à 2 000 € pour la durée de leur allumage qui sera réduite cette année.