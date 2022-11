Dans le cadre du projet expérimental « Territoire zéro chômeur de longue durée », la Communauté de communes Aunis Sud organise ce mardi matin une manifestation pour revendiquer le droit à l’emploi des personnes les plus éloignées du monde du travail. Cela concerne celles qui sont privées d’emploi depuis plus d’un an, et qui habitent les communes de Surgères, Saint-Mard, Saint-Saturnin-du-Bois et Marsais où le taux de chômage dépasse les 14%. On écoute Christian Brunier, vice-président en charge du projet Territoire zéro chômeur de longue durée :

L’objectif de ce projet, qui est en cours de finalisation, est créer une Entreprise à but d’emploi pour embaucher des chômeurs de longue durée en CDI à temps plein, afin de réaliser des activités utiles au territoire et non-concurrentielles avec le marché local :

Rendez-vous est donné demain de 9h à midi Place de l’Europe à Surgères.