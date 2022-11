Ils demandent un moratoire sous 15 jours sur tous les projets de réserves d’eau pour l’irrigation agricole. De nouveau réunis à Sainte-Soline, dans le Sud des Deux-Sèvres, cinq jours après la forte mobilisation qui a rassemblé environ 6 000 manifestants sur le chantier de méga-bassine en cours, ils ont réaffirmé hier leur détermination, galvanisés par un mouvement qui a pris de l’ampleur au niveau national, comme le souligne Jean-Jacques Guillet, l’un des porte-paroles du collectif Bassines Non Merci :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/11/bassines-1.mp3 Un courrier devrait prochainement arriver sur le bureau de la cheffe du gouvernement Elisabeth Borne qui a, par ailleurs, dénoncé hier la violence de la manifestation de samedi, et a promis aucune impunité pour les auteurs. Mais si rien ne bouge, Bassines Non Merci promet de durcir le ton :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/11/bassines-2.mp3 Et une première étape a été franchie pour les anti-bassines puisque le chantier de Sainte-Soline n’a pas repris hier matin. Ces derniers en exigent désormais l’arrêt définitif. Le site reste placé sous haute surveillance par les forces de l’ordre.