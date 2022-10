Un nouveau cahier des charges pour le Beurre AOP Charentes-Poitou. Plus exigeant, il entrera en vigueur le 21 novembre prochain, après avoir été validé cet été par l’Institut national des appellations d’origine. Les 1 500 éleveurs laitiers labellisés du territoire ont jusqu’à cette date pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles, qui imposent un certain niveau d’excellence et de qualité, certes plus porteur pour le développement du marché, notamment à l’international, mais qui risque de mettre en difficulté un certain nombre de producteurs qui auront du mal à s’adapter, surtout en ces temps de crise, comme le reconnaît Laurent Chupin, directeur du Syndicat des laiteries basé à Surgères :

D’où cette opération séduction menée ce jeudi à la laiterie Armor protéines de Surgères qui a convié une cinquantaine d’éleveurs laitiers (sur ses 400 fournisseurs) pour leur vanter les bienfaits de ces évolutions du label créé en 1979 sous l’appellation AOC, devenue AOP en 1996. Un seul objectif pour le directeur de l’usine Loïc Venaud : convaincre les producteurs de s’engager :

L’enjeu est important. Entre 27 000 et 30 000 Tonnes de Beurre AOP Charentes-Poitou sont produites chaque année. Les trois quarts à destination des professionnels, et un quart pourla grande distribution.