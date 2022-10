La levée hier de certaines mesures de restrictions d’eau en Charente-Maritime. Décision du préfet Nicolas Basselier, au regard de la situation hydrologique qui s’est améliorée dans le département. Même si elle reste préoccupante, les récents épisodes pluvieux ont permis une remontée des débits pour la majorité des cours d’eau. Par conséquent, il a été décidé pour l’irrigation agricole de revenir au niveau de coupure sur les bassins Seudre aval et moyenne, et Boutonne supra. Et puis, les stations de lavage, qui étaient à l’arrêt depuis plusieurs semaines, sont de nouveau autorisées à fonctionner, avec une réouverture limitée à une seule piste avec jet à haute pression. De quoi soulager de nombreux professionnels, à l’image de Camille-Elie Bourreau qui gère une station de lavage pour poids lourds à Saint-Sauveur-d’Aunis :

Camille-Elie Bourreau qui espère désormais un regain d'activité avec la levée partielle des restrictions :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/10/station-lavage-2.mp3 Concernant les autres mesures préfectorales, elles sont reconduites. L’arrosage des pelouses et des espaces verts, par exemple, reste interdit.