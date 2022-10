La nouvelle Miss Poitou-Charentes s’appelle Marine Paulais, et elle défendra les couleurs de la région à l’élection de Miss France 2023 le 17 décembre sur TF1. Cette Charentaise de 19 ans a été élue vendredi soir au Futuroscope et succède à la charentaise-maritime Lolita Ferrari. Marine Paulais, qui ne s’y attendait vraiment pas, a laissé éclater sa joie. On l’écoute au micro d’Alain jeanne :

Marine Paulais qui s’envolera prochainement pour la Guadeloupe en vue de la préparation du concours. Beaucoup de sport au programme pour la jeune femme. A noter que sa première dauphine s’appelle Constance Dubois de Vernoux-en-Gâtine, dans les Deux-Sèvres, et la deuxième est la charentaise-maritime Flavie Côme qui est originaire de Mornac-sur-Seudre.