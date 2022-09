Le spectacle pyro-digital du Grand pavois de La Rochelle annulé. La mauvaise nouvelle est tombée ce matin. « Voiles de nuit » n’aura pas lieu samedi prochain. En cause : la météo. Une dépression très active est attendue ces prochains jours dans le secteur de La Rochelle, accompagné de fortes précipitations et d’un vent soutenu qui empêchent le maintien de l’évènement. Dommage pour cette édition anniversaire qui célèbre les 50 ans du salon nautique international à flots et qui devait signer le retour du spectacle après plusieurs années d’absence. « Voiles de nuit » est reporté en 2023. « Immense déception » du côté des organisateurs.