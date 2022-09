Le conflit s’enlise chez Cara’bus, le réseau de transport en commun de la Communauté d’agglomération Royan Atlantique. Cela fait désormais deux semaines que le mouvement de grève des conducteurs dure. Les négociations avec la direction sur les salaires sont toujours au point mort. Le trafic des bus reste perturbé aujourd’hui. Les lignes 5 et 9 sont concernées, ainsi que les lignes secondaires et scolaires. En revanche, les lignes 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8 fonctionnent normalement.