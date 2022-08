Scène ouverte du 26/08/22 avec Aunis en scène de Courçon.

L’association Aunis en scène a été mise en place afin de promouvoir et organiser des événements culturels et musicaux sur le territoire du pays d’aunis et en particulier à Courçon. De grands rendez-vous toute l’année : culture, musique, cinéma, spectacle…

3e édition du concert solidaire avec en programmation EPSYLON, ALKABAYA et DJ LASTICOT le samedi 3 septembre 2022, à 19h30, place de l’église de Courçon. Cette année, Aunis en scène soutient l’association L’Effet rose qui vient en aide aux femmes touchées par le cancer. Entrée à participation libre.

https://aunisenscene.fr/

https://www.facebook.com/aunisenscene/?ref=page_internal