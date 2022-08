Des policiers de la Bac de Royan évitent de justesse un accident avec une voiture pratiquant du rodéo urbain. Les faits se sont déroulés dans la nuit de mardi à mercredi. L’automobiliste a grillé un feu rouge à vive allure, se retrouvant sur deux roues et manquant de percuter le véhicule des forces de l’ordre. Intercepté, le conducteur a refusé d’obtempérer, prenant la fuite et poursuivant son rodéo dans les rues de la ville, manquant de percuter des piétons et d’autres véhicules. Il a finalement été interpellé et placé en garde à vue. Il était alcoolisé. Jugé hier en comparution immédiate, le prévenu, récidiviste, a été condamné à 14 mois de prison dont huit ferme.