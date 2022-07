Une charte de bonne conduite pour rouler tout l’été dans les massifs forestiers de La Coubre à La Tremblade et sur l’île d’Oléron. En concertation avec les loueurs de vélo, la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique et l’Office de tourisme Destination Royan Atlantique rappellent les règles à respecter pour circuler en forêt pendant toute la période estivale. Et ce afin de protéger la biodiversité et l’environnement, Lucie Alix :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/07/charte-foret.mp3