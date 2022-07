Les bonnes tendances du tourisme en pays rochefortais. Les niveaux de réservation sont au beau fixe, et la destination Rochefort Océan semble séduire à nouveau, avec une progression du nombre de visiteurs sur le territoire. Les mois de juillet et août devraient confirmer cette tendance à la hausse, comme le souligne Virginie Rivain, directrice de l’Office de tourisme Rochefort Océan :

Et pour séduire davantage de visiteurs cet été, l’Office de tourisme Rochefort Océan a décidé de renforcer son offre de mobilité. Disposant de deux triporteurs depuis 2015, l’établissement vient de s’équiper d’un van électrique. Si les triporteurs se cantonnent à des déplacements de courtes distances, le van permet désormais aux agents d’aller à la rencontre des visiteurs dans les communes les plus reculées du territoire. Autre nouveauté pour la destination : deux nouvelles visites flash à Tonnay-Charente et Fouras, après Echillais et Soubise. Virginie Rivain :