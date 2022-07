Les forces de police traquent ce type d’incivilités qui constituent un délit et représentent un risque pour la circulation routière et une source de nuisances pour les riverains. Depuis le début des vacances scolaires, de nombreuses opérations ont été menées dans le département, notamment dans les secteurs de Villeneuve-les-Salines et Chef de baie à La Rochelle. Le conducteur d’un quad, qui semait le trouble, a été interpellé et sera prochainement jugé. Son véhicule a été saisi. Huit autres conducteurs ont fait l’objet de procédures.