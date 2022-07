La situation hydrologique ne s’améliore pas en Charente-Maritime. Avec les fortes chaleurs de ces derniers jours et les récents épisodes de canicule, elle s’est même fortement détériorée, se traduisant par la poursuite de la baisse du niveau des nappes phréatiques et des cours d’eau. Certains atteignant des minimas jamais observés. Une situation qui impose un durcissement des mesures de restriction d’eau. Depuis hier pour l’irrigation agricole. Et dès cette matinée pour les professionnels, les collectivités et les particuliers. Parmi les restrictions renforcées, l’arrosage des pelouses et le fonctionnement des douches de plage sont désormais interdits. Le préfet en appelle à la responsabilité de chacun pour ne pas aggraver les tensions sur la production d’eau potable.