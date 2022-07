La lutte contre les feux de forêt se poursuit en Gironde. Et peut-être une bonne nouvelle sur le front des incendies, le feu progresse moins vite, alors que plus de 20 000 hectares sont partis en fumée. Cet après-midi, le président Emmanuel Macron est attendu sur place à Landiras en soutien aux forces de sécurité. C’est là que se trouve également le maire de Saintes Bruno Drapron. Ce dernier qui est sapeur-pompier professionnel fait partie de la cinquantaine de soldats du feu charentais-maritimes dépêchés sur place en renfort. Il est arrivé hier matin. Il nous parle de sa mission sur le terrain :

Au total, 2 000 sapeurs-pompiers sont mobilisés, ainsi que 6 canadairs et 2 Dash, ces énormes bombardiers d'eau. Grâce à leur action et aux nombreux travaux de protection réalisés hier, la progression des feux a été fortement limitée la nuit dernière.

➡️ 🚒 ce matin le temps est avec nous on traite les lisières et les reprises de 🔥

La nuit s’est bien passée on a pu éviter la propagation du feu sur notre secteur 👍🏼 pic.twitter.com/YXrj16ucJd — 🇫🇷 🇪🇺🇺🇦Bruno DRAPRON (@brunoDRAPRON) July 20, 2022