Un accident a fait quatre blessés dont un grave samedi matin à Saint-Ouen-la-Thène, entre Saint-Jean-d’Angély et Angoulême. Deux voitures se sont percutées de face sur la RD 133 E2. Une femme de 82 ans, qui s’est retrouvée bloquée dans l’un des véhicules, a été grièvement touchée. Elle a été transportée en hélicoptère vers le CHU de Poitiers. Les trois autres victimes, une jeune femme de 19 ans et deux hommes de 48 et 58 ans, ont été plus légèrement bléssées et transportées à l’hôpital de Saint-Jean-d’Angély.