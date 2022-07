Ce sera la 3e escale de cette 53e édition. Une première pour la station balnéaire qui a prévu de mettre les petits plats dans les grands pour recevoir cet évènement. Rendez-vous est donné du 31 août au 4 septembre. Au programme de cette édition, une course pour les navigateurs et des animations pour tous de 10h à 19h. Animations nautiques sur la grande plage et le port de Royan. Le village de la Solitaire sera installé sur l’esplanade Kérimel de Kerveno.