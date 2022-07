Scène ouverte du 15/07/2022avec la chanteuse Enaya de La Rochelle.

A La Rochelle depuis 6 ans maintenant, Enaya, autrice-compositrice-interprète, a grandi à la Réunion, et a beaucoup voyagé (USA, Asie, Afrique du Sud) & habité à l’étranger (au Canada, en Espagne, en Allemagne). Chanter a toujours été la chose qu’elle aimait faire le plus au monde, parce que ça lui permettait de s’exprimer, et d’exprimer ses émotions. Mais chanter a aussi été un des plus gros challenges de sa vie, parce qu’elle était extrêmement timide, surtout enfant.

https://www.instagram.com/enaya_music/?hl=fr