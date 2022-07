Nouvelle vague de départs en vacances pour ce long week-end du 14 juillet. Avec encore beaucoup de monde sur la route, notamment en direction des îles et du littoral charentais. Avec les températures élevées, Bison futé conseille de vous hydrater régulièrement pour éviter le coup de chaleur. La journée de ce mercredi est classée orange au niveau national et rouge en Île-de-France. Vert demain et orange en Île-de-France. Orange vendredi et rouge sur l’arc méditerranéen. Rouge samedi et orange dimanche. Dans le sens des retours, ce sera orange samedi et rouge dimanche. Et prudence, les contrôles routiers sont renforcés, notamment dans le secteur de Royan qui a reçu le renfort de motards de la CRS.