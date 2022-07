A Surgères, les animations, jeux et bal populaire sont pour le moment maintenus. Seul le feu d’artifice est annulé, mais reporté à une date ultérieure.

Au programme :

Dès 14h30 : des jeux d’antan pour petits et grands

dans les douves du parc du château par la compagnie Abac’Art

À 21h : Concert de l’Harmonie de Surgères devant

les remparts

À 22h : Défilé aux lampions accompagné de la

fanfare percussive « Samba Baladi »

À 23h : Bal populaire animé par la chanteuse Lucie Chartier

Le Comité des fêtes de Surgères tiendra une buvette l’après-midi dans les douves et le soir place de l’Europe.