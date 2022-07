Le département est désormais classé en risque sévère pour les feux de forêt, en raison des fortes chaleurs et de la sécheresse. Par conséquent, selon un arrêté du 2 décembre 2020, tous les feux d’artifice prévus pour la Fête nationale du 14 juillet sont interdits sur l’ensemble du territoire, à l’exception de ceux tirés en mer comme à Port-des-barques et Royan jeudi soir. Plusieurs communes s’interrogent sur l’annulation ou le report de leurs feux d’artifice et des festivités qui y étaient liées comme à Tonnay-Charente où un évènement Sites en scène devait avoir lieu sur les quais ce jeudi. A Surgères, le sujet sera évoqué cet après-midi en mairie. A Rochefort, le feu d’artifice est reporté au 10 septembre à 22h, à l’occasion du forum des associations. Le défilé militaire, le concert et le bal populaire sont maintenus sur le quai aux vivres à partir de 18h.