Le préfet de la Charente-Maritime lance un appel à économiser l’eau. Alors que la situation hydrologique est tendue actuellement, en raison d’un déficit de pluviométrie et d’une période de forte sécheresse, Nicolas Basselier appelle chacun à réduire sa consommation pour préserver au maximum la ressource. D’autant plus avec l’afflux touristique de ces prochains jours en raison du début des congés scolaires.

Economiser l’eau en Charente-Maritime, tel est le mot d’ordre du préfet Nicolas Basselier, qui doit faire le point sur l’état de la ressource en eau ce vendredi, en présence des acteurs locaux de la distribution. La situation hydrologique dans le département est caractérisée par une absence de recharge hivernale des nappes et des niveaux bas atteints depuis le début du printemps. Le déficit pluviométrique constaté depuis l’été dernier est important dans l’ensemble du département, plaçant la période actuelle au troisième rang des saisons les plus sèches depuis 1959. Les conditions météorologiques récentes, avec une pluviométrie très faible ainsi que des épisodes de canicule, se traduisent par la poursuite de la baisse du niveau des nappes et des cours d’eau. Dans les prochains jours, l’affluence estivale aura pour conséquence une augmentation significative de la population et donc de la consommation d’eau. Dans ces conditions, modérer sa consommation devient impératif.