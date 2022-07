La gargouille revient pour une 4e saison cet été autour de l’église Notre-Dame de Surgères. La compagnie 3C théâtre va de nouveau proposer des visites théâtralisées avec son personnage fétiche. Ça s’appelle « Parole de Gargouille, les dessous de Notre-Dame ». Une nouvelle création originale qui propose de revenir au Xe siècle, avant la construction de l’église. C’est drôle et déjanté, toujours basé sur des faits historiques. Pierre-Jean Calmel, l’interprète de la gargouille, nous donne un aperçu du spectacle :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/07/gargouille.mp3 C’est porté par une vingtaine de comédiens bénévoles et professionnels. La répétition générale a lieu ce soir avant la grande première samedi soir. 11 représentations sont prévues : les 9, 10 et 11 juillet à 18h30 et 20h30. Le 8 août à 20h30. Et les 9 et 10 août à 18h30 et 20h30. Ça se passe dans l’enceinte du parc du château. Réservations au 05 46 01 12 10 ou sur aunis-maraispoitevin.com