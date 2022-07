Du changement depuis cette nuit aux urgences pédiatriques de l’hôpital de Saintes. Face au manque de praticiens au sein du service, l’accueil entre 22h et 8h30 n’est plus possible sans régulation préalable par le centre 15. Seules les urgences vitales peuvent être admises. L’appel téléphonique au centre 15 devient donc obligatoire pour orienter les parents vers une prise en charge adaptée en fonction de la situation de l’enfant.