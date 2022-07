L’association pour la gratuité du contournement autoroutier de Tonnay-Charente reste mobilisée. Une distribution de tracts a eu lieu hier après-midi au rond-point du péage. Péage qui cristallise toutes les tensions depuis de nombreuses années, et plus récemment encore depuis l’annonce de la fin du tarif préférentiel pour les habitants de la Communauté d’agglomération Rochefort océan. Privilège qui prendra fin le 31 juillet prochain. D’ici là, les militants de l’association appellent à un rassemblement le samedi 23 juillet à 10h à la gare de péage pour continuer à réclamer la gratuité de ce tronçon autoroutier entre Saintes et La Rochelle. On écoute le président Erick Joyau :

Erick Joyau a au moins reçu le soutien du maire Eric Authiat. Ce dernier qui s'est dit mardi soir en conseil municipal favorable à la gratuité du contournement autoroutier de Tonnay-Charente, même s'il reconnaît que cela reste un vœu pieux.