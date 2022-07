Située sur le domaine de l’Aumônerie Saint-Gilles, ce nouveau lieu va pouvoir accueillir et héberger ponctuellement les pèlerins empruntant la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Les marcheurs au long court pourront s’y reposer un jour ou deux, et en profiter pour découvrir la ville et ses commerces. Une nouveauté attendue sur le site de l’Aumônerie Saint-Gilles qui va devenir cet été également un nouveau lieu de culture, comme le souligne la maire de la ville Catherine Desprez :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/07/aumonerie.mp3 Et pour inaugurer ce nouvel espace, un spectacle intitulé « L’homme semence » sera donné par la Compagnie les 3C théâtre, dimanche 31 juillet à 21h. Réservations à l’office de tourisme ou sur aunis-maraispoitevin.com