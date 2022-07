Le point sur l’épidémie de Covid-19 en Charente-Maritime. Alors que les chiffres repartent à la hausse en ce début d’été, la situation sanitaire nécessite une vigilance particulière. La circulation virale est élevée dans le département avec un taux d’incidence de 611 cas pour 100 000 habitants. Pour autant, l’impact de l’épidémie sur les services hospitaliers reste faible à ce stade. Le préfet de la Charente-Maritime Nicolas Basselier en appelle à la vigilance de chacun pour continuer à respecter les gestes barrières, porter le masque dans les espaces clos, en particulier dans les transports en commun, et à vérifier son schéma vaccinal. Les plus de 60 ans et les personnes fragiles sont invités à se faire injecter une 4e dose de vaccin.