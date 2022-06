Hier, un surveillant a reçu de l’eau bouillante jetée par un détenu placé au quartier disciplinaire. La victime a été touchée au cou et compte porter plainte. C’est la 2e agression survenue en quelques jours. Jeudi dernier, l’une de ses collègues a été violemment frappée par un prisonnier. Cette nouvelle agression est l’agression de trop pour le syndicat FO justice qui parle d’une situation de plus en plus tendue au sein de la prison de Saint-Martin.