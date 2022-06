La Banque alimentaire de Charente-Maritime fait le bilan de sa collecte de printemps organisée début juin. Plus de 76 tonnes de produits de première nécessité ont été collectés du 3 au 5 juin dans les 130 magasins partenaires de l’opération. C’est l’équivalent de plus de 153 000 repas qui seront distribués aux 16 000 bénéficiaires de l’aide alimentaire. Un bon résultat malgré la crise, selon l’association qui espérait pourtant dépasser les 80 tonnes de marchandises. La Banque alimentaire de Charente-Maritime est d’ores et déjà à pied d’œuvre pour préparer la prochaine collecte des 25, 26 et 27 novembre.