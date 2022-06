Du tennis avec le coup d’envoi ce samedi au Garden tennis de Royan de la Copa del sol. C’est la Coupe d’Europe des équipes garçons de moins de 14 ans. Une compétition qui a déjà accueilli de grands noms du tennis français comme Jo-Wilfried Tsonga ou encore Richard Gasquet. Huit pays sont en compétition : la France, la Belgique, la Finlande, l’Angleterre, Israël, l’Italie, le Portugal, et enfin Chypre ou le Danemark qui s’affrontent ce samedi après-midi au cours d’une rencontre préliminaire pour déterminer le 8e pays en compétition. Compétition qui va se dérouler jusqu’à mardi, jour de la finale. Le vainqueur sera qualifié pour les phases finales du championnat qui se déroulera à Valence en Espagne fin de semaine prochaine. La compétition se déroule en deux simples et un double. Les trois Français engagés sont Lenny Couturier, Timéo Trufelli et Antonin Witz.