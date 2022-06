Le coup d’envoi ce soir de la 34e édition des Jeudis musicaux en pays royannais. Le rendez-vous de la musique classique, du jazz et du patrimoine qui va se prolonger tout l’été pendant quatre mois. Plus de 200 jeunes talents et musiciens de renommée internationale sont attendus. La formation Romain Leleu Sextet ouvre le bal avec une représentation au Temple de La Tremblade à 21h.