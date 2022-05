On poursuit notre série d’entretiens avec les candidats aux Législatives en Charente-Maritime. Rencontre avec Danièle Cassette, candidate sur la 5e circonscription de Royan-Ouest-Marennes-Oléron-Tonnay-Charente. Retraitée de La Poste et du privé, cette militante active représente le parti Lutte ouvrière et s’engage pour défendre le camp des travailleurs de son territoire. Parmi ses priorités également , Danièle Cassette appelle à plus de moyens dans les hôpitaux et pour lutter contre les déserts médicaux. Elle propose notamment d’obliger les médecins à s’installer dans les zones en souffrance.

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/05/daniele-cassette-integral.mp3