On connaît depuis hier soir les noms de tous les candidats de la majorité présidentielle en Charente-Maritime. Dans la 1re circonscription de La Rochelle-Ré, c’est Martine Madelaine, 52 ans, adjointe au maire de La Rochelle, qui a été choisie pour porter les couleurs d’Ensemble. Elle est également référente départementale de Renaissance, ex-La République en marche. Dans la très disputée 2e de Rochefort-Aunis, c’est Anne-Laure Babault, 40 ans, élue à Salles-sur-Mer, qui a été désignée. Dans les 3e et 4e, les députés sortants Jean-Philippe Ardouin et Raphaël Gérard ont été réinvestis. Enfin, Christophe Plassard a été désigné dans la 5e de Royan-Ouest.