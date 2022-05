L’Union Cognac/Saint-Jean-d’Angély échappe in extremis à la relégation en battant hier Chambéry à domicile. Les Charentais se sont imposés sur le score de 33 à 27, à l’issue de cette 26e et dernière journée de la phase régulière. Un exploit face au favori et 5e du classement. Cette belle opération permet à l’UCS de terminer la saison à la 12e place du classement avec 51 points. Mais c’était sans compter sur une défaite d’Aubenas à Dax qui a eu lieu. Les Charentais, qui restent donc en Nationale, ont exulté sur leur terrain à Cognac.