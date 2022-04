Deux jours après le second tour de l’élection présidentielle et la réélection d’Emmanuel Macron, Lutte ouvrière dévoile ses candidats aux Législatives en Charente-Maritime. Le parti de Nathalie Artaud, qui reste hermétique à l’appel d’une union à gauche, présente des candidats dans les cinq circonscriptions du département pour le scrutin des 12 et 19 juin. Il faudra compter sur Antoine Colin à La Rochelle, Frédéric Castello sur Rochefort-Aunis, Khamssa Rahmani sur Saintes/Saint-Jean-d’Angély, Valérie Barraud sur Royan-Est et Danièle Cassette sur Royan-Ouest.