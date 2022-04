La mobilisation pour le 1er mai se prépare en Charente-Maritime. Les syndicats CGT, FSU, UNSA et Solidaires appellent à plusieurs manifestations dans le département pour la Fête du travail. Il y en aura quatre exactement. Des rassemblements sont prévus à 10h30 place de Verdun à la Rochelle, devant le palais de justice de Saintes, place Colbert à Rochefort et au jardin public de Jonzac. Nul doute que la politique économique et sociale du président Emmanuel Macron fraîchement réélu sera au cœur des contestations.