Le Championnat du monde jeunes de pêche en bord de mer bat son plein sur la côte sauvage à La Tremblade. La compétition de surfcasting, qui a débuté samedi sur les plages de La Coubre, de la Bouverie et de la Pointe espagnole, accueille jusqu’à vendredi douze équipes de six participants, originaires de six pays. Mais aussi les représentants fédéraux des différentes nations et ceux de la Fédération internationale de pêche en mer. Soit au total près de 150 personnes. La compétition se déroule en 5 manches de 4 heures. Le but étant de pêcher le plus de poissons possibles. Yohan Dufau, président du Loubine Club de la Presqu’île d’Arvert, qui organise cet évènement, nous donne les détails de cette rencontre sportive :

Et le surfcasting compte de nombreux adeptes, à l’image de Damien Lagardère, 20 ans, qui le pratique depuis 6 ans :

A noter que ce championnat pratique le no-kill, c’est-à-dire que tous les poissons pêchés sont mesurés, puis remis à la mer. Le public peut assister gratuitement à cet évènement sur la plage.